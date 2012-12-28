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50 минут назад

Власти Кемерово предложили выбрать название для нового бульвара

В столице Кузбасса построен пешеходный бульвар с многоуровневой подсветкой. Горожанам предлагается выбрать его название.

В Кемерово между проспектом Октябрьским и улицей 2-й Заречной завершено строительство пешеходного бульвара. В скором времени его откроют для прогулок, рассказал в понедельник мэр Дмитрий Анисимов. Название бульвара предлагается жителям города.

Кемеровское издание VSE42.Ru привело варианты, из которых предлагается выбрать название:

Налоговый бульвар, Заречный бульвар, Зимний бульвар, Панорамный бульвар. 

«Голосовать предлагается на платформе «Кузбасс Онлайн». Всего за несколько минут после публикации опроса более 70% голосов набрал «Заречный бульвар», — сообщает издание.

Протяженность нового бульвара превышает 333 метра, пропускная способность – 1 200 пешеходов в час. Его строительство обошлось в 282 миллиона рублей.

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