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Мэрия готова заплатить пять миллионов рублей за проектирование пешеходного моста на улице Гайдара
В России
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50 минут назад
Власти Кемерово предложили выбрать название для нового бульвара
В столице Кузбасса построен пешеходный бульвар с многоуровневой подсветкой. Горожанам предлагается выбрать его название.
Кемеровское издание VSE42.Ru привело варианты, из которых предлагается выбрать название:
Налоговый бульвар, Заречный бульвар, Зимний бульвар, Панорамный бульвар.
«Голосовать предлагается на платформе «Кузбасс Онлайн». Всего за несколько минут после публикации опроса более 70% голосов набрал «Заречный бульвар», — сообщает издание.
Протяженность нового бульвара превышает 333 метра, пропускная способность – 1 200 пешеходов в час. Его строительство обошлось в 282 миллиона рублей.
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