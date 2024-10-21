Эксперт рассказала секреты бесплатного и быстрого подключения газа на даче

Чтобы подключить газ по программе, следует подать заявку в газораспределительную компанию, которая внесет конкретный дачный дом в план газификации. СНТ должно находиться в границах уже газифицированного населенного пункта.