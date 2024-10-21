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В России
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32 минуты назад
Эксперт рассказала секреты бесплатного и быстрого подключения газа на даче
Чтобы подключить газ по программе, следует подать заявку в газораспределительную компанию, которая внесет конкретный дачный дом в план газификации. СНТ должно находиться в границах уже газифицированного населенного пункта.
Владельцы дачных участков могут быстро и бесплатно подключить газ по новой программе социальной газификации для садовых некоммерческих товариществ. Для этого нужно соблюсти несколько условий, — пояснила специалист.
По ее словам, дача должна находиться в газифицированном населенном пункте, а само домовладение должно быть зарегистрировано в ЕГРН. Собрание членов СНТ должно одобрить строительство газопровода.
Нужно подать заявку в газораспределительную компанию, которая внесет конкретный дачный дом в план газификации. Причем большое значение имеет количество заявок на проведение газа от одного СНТ, — отметила Бабенко.
«Чем больше количество заявок, тем выше шансы включения СНТ в действующую программу или план следующего года», — подчеркнула она.
В целом планы с графиками подключения газа уже сформированы. Однако речь идет о бессрочной программе по социальной газификации, присоединиться к которой можно для последующего вхождения в план, — резюмировала эксперт.
Программу социальной газификации правительство РФ расширило на СНТ в апреле 2024 года. Уточняется, что газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков, расположенных вблизи газифицированных населенных пунктов.
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