Сегодня в Липецке: Красная Шапочка в стиле рок-н-ролл, липчан раздражают перекуры и как бороться с ленью на работе
В остановленной для проверки документов «семёрке» обнаружили 156 бутылок спиртного и 860 пачек немаркированных сигарет
В России
21
44 минуты назад
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков свыше 40 кг золота на 300 млн рублей
ФСБ изъяла 41 кг самородков и слитков золота на 300 млн рублей у группы подпольных уральских золотодобытчиков.
Уточняется. что у задержанных были изъяты золотые самородки и кустарно изготовленные слитки общей массой свыше 41 килограмма на сумму около 300 млн. рублей, а также оборудование для добычи драгоценного металла. Получаемые в результате противоправной деятельности драгоценные металлы сбывались в г. Екатеринбург, — говорится в сообщении службы.
Следственным подразделением УФСБ России по Челябинской области были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 191 УК России (незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный в крупном размере).
Проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов их противоправной деятельности.
0
0
0
0
0
Комментарии