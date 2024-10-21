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В России
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46 минут назад
Аэропорты могут дать право пассажирам самостоятельно регистрировать и сдавать багаж
Российские аэропорты прорабатывают возможность установки в терминалах автоматизированных систем регистрации багажа с электронной багажной биркой для самостоятельной сдачи.
Международная ассоциация аэропортов (МАА) предлагает нормативно закрепить возможность для авиапассажиров самостоятельно регистрировать и сдавать багаж в аэропортах, — говорится в письме ассоциации на имя министра транспорта Романа Старовойта.
МАА указывает, что для этого нужно внести корректировки в федеральные авиационные правила, и в частности в общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования по их обслуживанию. Они регламентированы приказом Минтранса. Проект приказа с соответствующими изменениями прилагается к письму ассоциации, — пишут «Ведомости».
«Минтранс получил данное письмо. В настоящее время оно рассматривается совместно с авиакомпаниями на предмет возможности реализации такой инициативы», - отметили в министерстве.
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