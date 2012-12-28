ФАС возбудила дело против ВТБ из-за рекламы вклада

В рекламном видеоролике крупным шрифтом указали привлекательную для потребителей информацию о ставке по вкладу 20%, при этом сведения об условиях вклада, влияющих на сумму доходов, разместили коротким трудным для восприятия способом.