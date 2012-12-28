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В России
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21 минуту назад
ФАС возбудила дело против ВТБ из-за рекламы вклада
В рекламном видеоролике крупным шрифтом указали привлекательную для потребителей информацию о ставке по вкладу 20%, при этом сведения об условиях вклада, влияющих на сумму доходов, разместили коротким трудным для восприятия способом.
Ранее в антимонопольную службу поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу ВТБ, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве, — говорится в сообщении.
Уточняется, что в рекламе крупным шрифтом была указана привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 20%. Однако сведения об условиях вклада, влияющих на сумму доходов, размещались в рекламном видеоролике в течение короткого времени трудным для восприятия способом.
По мнению ведомства, такие действия могут ввести потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения Закона о рекламе. Служба возбудила дело в отношении банка. В случае установления нарушения организации грозит штраф.
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