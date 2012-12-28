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сегодня, 12:26
В ЦБ РФ изучат ввод новых тарифов для магазинов при оплате лицом
Центробанк рассмотрит вопрос изменения комиссий для магазинов за платежи по биометрии в сервисе Национальной системы платежных карт (НСПК).
«Мы сейчас с участниками обсуждаем тему, и, возможно, по биоэквайрингу мы предусмотрим иные тарифы. Но это будет в рамках пилота (тестирования проекта), который мы начали. Сейчас мы ожидаем расширения числа его участников из крупнейших банков. И мы хотим как раз с ними обсудить, нужно ли нам модифицировать тарифы по биоэквайрингу. Потому что биоэквайринг — это новый инструмент, и, может быть, действительно имеет смысл сделать для него несколько другую тарифную политику», — сказала Скоробогатова.
Речь идет о комиссиях, которые платят магазины, принимающие платежи. Тарифы отличаются в зависимости от того, проходят ли расчеты по картам или по Системе быстрых платежей (в случае оплаты QR-кодом) — вскоре к этим способам оплаты добавится оплата по биометрии, то есть лицом. Такую технологию уже массово внедрил «Сбер», а в скором времени это сделает и Национальная система платежных карт, которая уже выступает оператором карт «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП). К новой системе, как, например, и к оплате по QR-коду через СБП, будут подключаться коммерческие банки.
От этих комиссий будет напрямую зависеть, насколько бизнесу выгодно будет подключать оплату по лицу, то есть закупать терминалы, поддерживающие такую технологию, а также предлагать покупателям ею воспользоваться. Например, сейчас предпринимателям в основном дешевле принимать платежи через QR, чем по карте.
В настоящее время все биометрические данные по требованию законодательства хранятся в Единой биометрической системе (ЕБС). В ней, по данным на февраль 2024 года, находилось около 70 млн биометрических данных россиян, в частности, Сбербанк передал 30 млн образцов.
«Сбер» и НСПК сейчас развивают биоэквайринг параллельно, но работают над возможностью объединения сервисов. Как ранее говорил РБК директор дивизиона «Биометрия» Сбербанка Олег Евсеев, единое решение может появиться на рынке в 2025 году. НСПК призывала «Сбер» подключиться к ее межбанковской платформе биометрических сервисов.
У Сбербанка уже установлено более 850 тыс. биометрических терминалов, до конца года их число должно быть увеличено до 1 млн. Сейчас расплатиться таким образом могут только клиенты Сбербанка, но в декабре 2024 года в терминалах «Сбера» лицом смогут расплачиваться и клиенты других кредитных организаций.
НСПК в этом году запустила пилотный проект по биоэквайрингу вместе с Центром биометрических технологий (ЦБТ, оператор Единой биометрической системы). Он работает при оплате входа в казанский метрополитен. Кроме того, к пилотному проекту присоединился ВТБ, запустивший оплату по биометрии в кафе и магазинах (пока речь идет только о первых точках продаж в Москве и Сочи).
К сервису также присоединился Альфа-банк. Он планирует масштабировать этот сервис в первом квартале 2025 года, сказал РБК руководитель департамента развития эквайринга и платежных сервисов Альфа-банка Алексей Киричек. «Платежи по биометрии можно будет совершить в 150 тыс. POS-терминалах, установленных в 100 тыс. торговых точках. Это около половины терминалов Альфа-банка нового поколения, в которых уже есть камера, что позволяет обрабатывать биометрию. В течение года-двух банк заместит все терминалы», — пояснил Киричек.
Как рассказала Ольга Скоробогатова, все банки подтвердили, что будут делать биоэквайринг с инфраструктурой НСПК. По ее словам, именно в этом случае клиенты смогут при проведении биоплатежей не задумываться о том, в каком банке они обслуживаются.
«Главное, что вы сдали биометрию. У вас будет привязка к платежному инструменту того банка, который вы сами выберете. И в какую бы торговую точку вы ни зашли, эта торгово-сервисная точка сможет сделать платеж по биометрии. И вот здесь ценность этой равноудаленной инфраструктуры для всех. Если бы это было опять через объединение только нескольких участников, такого результата достичь [было бы] невозможно», — пояснила Скоробогатова.
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