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В России
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48 минут назад
В Перми бывшим мигрантам вручили повестки
21 октября в Перми прошел рейд по поиску уклоняющихся от воинского учета бывших мигрантов, которые недавно получили российское гражданство.
Уточняется, что 21 октября офицеры военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно с сотрудниками военного комиссариата Пермского края провели рейд по поиску мигрантов, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет.
Военные следователи проверили самые посещаемые мигрантами места: торговые центры, строительные площадки и городской транспорт. В ходе рейда было найдено 47 человек. Все иностранцы доставлены в военные комиссариаты и поставлены на воинский учет.
А с пятью мигрантами были заключены контракты на прохождение военной службы в рядах Вооруженных сил.
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