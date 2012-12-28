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В России
17
7 минут назад

Рыбопереработчики предупреждают о повышении оптовых цен на морепродукты

Рыбопереработчики массово уведомляют торговые сети о повышении оптовых цен на морепродукты.

Поставщики рыбной продукции в последние месяцы предупреждают торговые сети о повышении цен на широкий спектр продукции на 15-20%, а в сентябре и октябре соответствующие письма стали поступать чаще, — передает РБК со ссылкой на источник на рынке.

Подъем стоимости поставок в числе прочих подтвердил директор Союза независимых сетей (объединяет более 40 региональных торговых сетей) Иван Бабухадзе. В пресс-службе X5 Group указали, что «Перекрестку» уведомления прислали почти все компании.

В основном цены растут на сельдь, скумбрию, красную рыбу. Официальная статистика от подведомственного Росрыболовству ФГУП «Нацрыбресурс» не противоречит информации, полученной от торговых сетей.

В середине октября оптовая стоимость горбуши на Дальнем Востоке была в 2,6 раза выше, чем годом ранее (400 рублей за килограмм), сельдь — на 36,8% (93 рубля), а вот минтай был дешевле на 3% (98 рублей).

Как отмечает издание, подняли цены пока не все поставщики, процесс продолжается, так что в магазинах стоимость рыбы и креветок еще поднимется. В письмах ретейлерам компании объясняют, что текущая стоимость их продукции делает работу экономически нецелесообразной.

Дополнительные расходы связаны с подорожанием сырья, части которого импортируется, логистики и упаковки, а также необходимостью повышения оплаты труда из-за дефицита кадров. Высокая ключевая ставка, делающая кредиты дороже, также заставляет увеличивать цены.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев подчеркнул, что без роста стоимости рыбной продукции рыбодобывающая отрасль попросту не выживет. По его словам, сейчас она находится на пороге полномасштабного кризиса.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что проанализирует цены на самые популярные виды рыбной продукции — речь идет о минтае, треске, пикше, сельди и горбуше, — пишет Lenta.ru.
рыба
морепродукты
экономика
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