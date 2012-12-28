Силы ПВО сбили 18 дронов за ночь в четырех российских регионах

По информации Минобороны, в ночь на 21 октября силы ПВО сбили 11 БПЛА в Ростовской области, 4 — в Брянской, 2 — в Курской, 1 — в Орловской.