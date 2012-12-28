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В России
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53 минуты назад
Силы ПВО сбили 18 дронов за ночь в четырех российских регионах
По информации Минобороны, в ночь на 21 октября силы ПВО сбили 11 БПЛА в Ростовской области, 4 — в Брянской, 2 — в Курской, 1 — в Орловской.
Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов: 11 БпЛА над территорией Ростовской области, 4 — над территорией Брянской области, 2 — над территорией Курской области и 1 — над территорией Орловской области, — говорится в Телеграм-канале ведомства.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о ночной атаке 11 беспилотников на регион.
Военные смогли уничтожить 11 беспилотников самолетного типа. Из них четыре сбили возле Новошахтинска, один — в Чалтыре и еще шесть — в Мясниковском районе. Последние подавили с помощью средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы), — написал глава региона в Телеграм-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.
Уточняется, что предварительно, обломки уничтоженных дронов приземлились вдали от населенных пунктов. В соцсетях о звуках взрывов сообщали жители Таганрога и ближайших поселений. По их словам, резкие звуки хлопков разбудили население около 04:00 мск.
Ранее БПЛА сбивали в Ростовской области в ночь на 19 октября. В тот раз два дрона перехватили над городом Новошахтинском.
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