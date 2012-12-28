Губернатор Липецкой области просить не помогать спецслужбам противника корректировать атаки БПЛА
Выпивший бутылку водки водитель успел доехать только до первого светофора и устроил ДТП
В мире
34
26 минут назад
В Италии произошло сильнейшее наводнение
Уровень воды в реках достиг критической отметки. Потоки грязи и воды заливают улицы в Сицилии. Течение настолько сильное, что сносит не только машины, но и автобусы. Людей снимают с крыш домов, достают из затопленных автомобилей и подземных переходов. На данный момент известно об одном погибшем.
В нескольких регионах Италии объявлена эвакуация. Мобилизована Национальная гвардия. Экстренные службы работают в усиленном режиме. В терминале аэропорта Палермо из-за непогоды пропало электричество.
0
0
0
0
1
Комментарии