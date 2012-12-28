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В мире
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43 минуты назад
В Вильнюсе подожгли здание минобороны Литвы
Инцидент произошел в 7:12 (время совпадает с московским) в воскресенье, 20 октября. В здании из-за задымления сработала сигнализация. На место прибыла пожарная бригада. Департамент противопожарной охраны и спасения сообщил, что в 07:57 пожар был потушен.
Полиция задержала подозреваемого. В связи с поджогом начато досудебное расследование.
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