Губернатор Липецкой области просить не помогать спецслужбам противника корректировать атаки БПЛА
Выпивший бутылку водки водитель успел доехать только до первого светофора и устроил ДТП
«Красный уровень» воздушной опасности в Липецке, Липецком и Становлянском районах отменен, остается «желтый»
В России
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сегодня, 15:19
Четверо пожарных пострадали при атаке БПЛА на Дзержинск
«По предварительным данным, четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории промышленного предприятия, получили легкие осколочные ранения», — подчеркнул глава субъекта. Им оказана необходимая медицинская помощь, они отпущены домой.
В Минобороны сообщили, что этой ночью дежурными средствами ПВО над территорией Нижегородской области перехвачено и уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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