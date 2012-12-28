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сегодня, 15:19

Четверо пожарных пострадали при атаке БПЛА на Дзержинск

Четыре человека получили осколочные ранения в результате атаки беспилотников на промзону Дзержинска, сообщает РБК. Атака была отражена средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

«По предварительным данным, четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории промышленного предприятия, получили легкие осколочные ранения», — подчеркнул глава субъекта. Им оказана необходимая медицинская помощь, они отпущены домой.

В Минобороны сообщили, что этой ночью дежурными средствами ПВО над территорией Нижегородской области перехвачено и уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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