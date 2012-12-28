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В России
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сегодня, 15:15
Суд запретил москвичу держать дома 20 кошек
По предварительной информации, жители дома на Алтуфьевском шоссе и волонтеры неоднократно жаловались Бутырскому межрайонному прокурору на жуткие условия в одной из квартир, где держали минимум 20 кошек.
По словам соседей, животные живут в маленькой прихожей, куда не проникает солнечный свет, двери в остальные комнаты закрыты, нет медицинского ухода, питание крайне неудовлетворительное, а собственник квартиры нарушает требования жилищного законодательства и эпидемиологические правила. Хозяин кошек на контакт идти отказывается, двери не открывает.
В ходе прокурорской проверки было выяснено, что концентрация аммиака превышала норму в девять раз. Кроме того, установили, что кошки не вакцинированы.
"Бутырский межрайонный прокурор... обратился в суд с иском о запрете содержания домашних животных в квартире и обязании собственника жилого помещения привести его в надлежащее санитарное состояние", - рассказали в пресс-службе.
Суд полностью согласился с требованиями прокурора, удовлетворив иск. Кошки, включая котят, спасены, волонтеры помогают им обрести новых хозяев.
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