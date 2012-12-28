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сегодня, 16:25

В Санкт-Петербурге сбили БПЛА, в 300 домах нет электричества

В Санкт-Петербурге 19 октября силами ПВО сбили беспилотник, сообщает Коммерсант со ссылкой на экстренные службы. После этого жители Приморского и Выборгского районов заявили об отключении электричества. «Россети Ленэнерго» объяснили отключение «технологическим нарушением».

Как пишет «Фонтанка», жители нескольких улиц Санкт-Петербурга слышали взрывы около 7:00, после чего пропал свет в 300 зданиях Приморского района. «Деловой Петербург» пишет, что обесточен также Выборгский район.

«В настоящее время организуются резервные схемы подачи электроэнергии потребителям и их поэтапное подключение. У части ранее обесточенных абонентов уже восстановлено электроснабжение»,— говорится в сообщении компании.
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