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32
28 минут назад

Грузовое судно перевернулось у берегов Сахалина

Грузовое судно "Григорий Ловцов" накануне перевернулось у берегов Сахалина в районе порта Корсаков при перегрузке песка и щебня. Губернатор Валерий Лимаренко сообщил, что троих членов экипажа спасли (двое госпитализированы, один – на амбулаторном лечении).

Тела троих человек найдены после инцидента с грузовым судном на Сахалине, ведутся поиски еще двух человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

"В ходе поисково-спасательных мероприятий обнаружены тела троих человек, один человек находится в медицинском учреждении, два человека не пострадали. В настоящий момент проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения двух человек", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Аварийное судно было отбуксировано к причалам порта.
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