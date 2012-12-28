В Тамбовской области ввели режим ЧС после взрыва газа в Кирсанове

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4 минуты назад
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Хлопок частично разрушил четвертый и пятый этажи, произошел обвал конструкций и пожар. Огнем было охвачено порядка 150 квадратных метров.
«Здание достаточно старое, ремонт здесь не проводился. Поэтому из Москвы заказали спецтехнику «Струна», которая позволит провести диагностику дома и определить, возможно ли его восстановление», — написал Егоров в телеграм-канале.
Спасатели продолжают разбирать завалы — доступ в квартиры ограничен, здание будет круглосуточно охранять полиция. Всех жителей дома переместили в пункты временного размещения. В МЧС уточнили, что на месте работают 150 сотрудников и 35 единиц техники, дом обследуют с воздуха при помощи беспилотников.
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