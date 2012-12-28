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В России
25
16 минут назад

В Минюсте предлагают увеличить штрафы по 36 экономическим статьям

Минюст России разработал законопроект, которым предлагается повысить размер штрафов по 36 составам преступлений экономической направленности.

Минюст России разработал законопроект, которым предлагается повысить размер штрафов по 36 составам преступлений экономической направленности, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с текстом документа.

Собеседник издания уточнил, что проект уже согласован с Минэкономразвития. В документе идет речь о составах, в которых ранее увеличили пороговые значения размерных признаков крупного и особо крупного ущерба. Это позволило декриминализировать несколько преступлений в экономической сфере и перевести их в разряд административных правонарушений.

В частности, документом предлагается поднять штраф по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) по ч. 1 с от 100 000 до 300 000 рублей до от 500 000 до 1,5 млн руб. Планируется также увеличить штраф по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Сейчас предусмотрен штраф от 200 000 до 500 000 рублей, его предлагается поднять от 800 000 до 2 млн рублей. Штраф по ч. 2 статьи будет назначаться от 4 млн рублей. Изменения также будут внесены в статью «злоупотребление при эмиссии ценных бумаг», штрафы составят от 100 000 до 2 млн рублей. За мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если оно повлекло причинение значительного ущерба, штрафы могут увеличиться до 1,5 млн рублей.

Источник газеты в Минюсте заметил, что размеры штрафов по этим преступлениям не пересматривались многие годы. По его словам, внесение изменений позволит сохранить баланс между превентивной функцией уголовного закона и необходимостью его либерализации в экономической сфере. Сейчас документ проходит процедуру согласования с федеральными органами государственной власти и организациями.
экономика
штрафы
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