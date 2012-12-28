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В России
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сегодня, 15:41
Замглавы Минфина рекомендует избавиться от наличной иностранной валюты
Замминистра посоветовал альтернативный способ хранения сбережений – покупку золота, так как золота в России достаточно.
«Наличная иностранная валюта более не является безопасным способом хранения сбережений. Американцы и швейцарцы уже ограничили прием своих старых банкнот. Европейцы тоже могут ограничить. А люди все равно не хотят нести деньги в банки, они хотят хранить их в стеклянных банках в городе. Кэш — не вариант, покупайте золото, оно у нас есть», — отметил он.
По егор словам, «американцы и швейцарцы уже ограничили прием своих старых банкнот», а «европейцы тоже могут ограничить». При этом желающие сохранить сбережения «не хотят нести деньги в банки, они хотят хранить их в стеклянных банках в городе», — передает РБК.
По итогам 2022 года объем валютных вкладов россиян обновил десятилетний минимум и составил меньше $60 млрд к 1 ноября по сравнению с $69,2 млрд в 2012 году, — следует из данных Центробанка.
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