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В России
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51 минуту назад
В 16 российских регионах зафиксированы вспышки пневмонии
В школах и детских садах усилено проведение утренних фильтров, в рамках которых проводится проверка на наличие симптомов болезни.
«Регистрируются групповые очаги в детских организованных коллективах. Основным возбудителем как в единичных случаях, так и в очагах является микоплазма», — рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что с середины октября минимум в 16 регионах зафиксирован рост случаев заболевания пневмонией среди детей и взрослых.
В ведомстве также сообщили, что перед началом сезона заболеваемости был принят полный комплекс мер, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической обстановки по заболеваемости внебольничными пневмониями.
«Ситуация контролируемая», — сказали в пресс-службе.
С середины августа оперштаб по борьбе с COVID-19 также начал докладывать о подъеме заболеваемости в России. Московские власти называли рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 сезонным и «вполне ожидаемым», — передает РБК.
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