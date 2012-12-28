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В России
52
51 минуту назад

В 16 российских регионах зафиксированы вспышки пневмонии

В школах и детских садах усилено проведение утренних фильтров, в рамках которых проводится проверка на наличие симптомов болезни.

Подъем заболеваемости пневмонией наблюдается с середины октября в 16 российских регионах, — пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Регистрируются групповые очаги в детских организованных коллективах. Основным возбудителем как в единичных случаях, так и в очагах является микоплазма», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что с середины октября минимум в 16 регионах зафиксирован рост случаев заболевания пневмонией среди детей и взрослых.

В ведомстве также сообщили, что перед началом сезона заболеваемости был принят полный комплекс мер, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической обстановки по заболеваемости внебольничными пневмониями.

«Ситуация контролируемая», — сказали в пресс-службе.

С середины августа оперштаб по борьбе с COVID-19 также начал докладывать о подъеме заболеваемости в России. Московские власти называли рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 сезонным и «вполне ожидаемым», — передает РБК.
пневмония
здоровье
болезни
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