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В России
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сегодня, 13:53
В Минсельхозе заявили о снижении цен на яйца
На сегодняшний день российский рынок продукции птицеводства демонстрирует стабильность, но производители могут поднимать отпускные цены по договоренности с торговыми сетями.
Ранее в СМИ сообщалось, что два крупных производителя куриных яиц — птицефабрики «Вараксино» и «Волжанин» — начали поднимать отпускные цены на свою продукцию. В начале октября сообщалось, что с ноября на пять процентов повысит стоимость продукции птицефабрика «Окская».
«В настоящее время ситуация на рынке продукции птицеводства стабильна. <…> Вместе с тем стоит отметить, что долгосрочные договоры, заключаемые между сельхозтоваропроизводителями и торговыми сетями, предусматривают возможность корректировки цен. Это обычная практика, которая применяется в отношении всех товарных категорий, в том числе продуктов питания, и не требует дополнительного регулирования», — прокомментировали в Минсельхозе.
Там же напомнили, что, по данным на 16 октября, отпускные цены на куриные яйца первой и второй категорий с начала года снизились в России на 20,6% и 26,6% соответственно. Сейчас их средняя стоимость составляет 75,1 и 61 рубль за десяток.
По данным Росстата, цены на яйца в России за сентябрь снизились на 0,14%, а с начала года — на 19,58%. При этом в годовом выражении они подорожали на 23,7%.
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