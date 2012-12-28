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сегодня, 12:59

Семь человек погибли и еще 20 пострадали в ДТП с автобусом в Турции

По предварительным данным, автобус перевернулся, так как водитель не справился с управлением.

В аварии с автобусом в Турции погибли 7, еще 33 человека получили различные травмы, — передает ТАСС со ссылкой на главу МВД республики Али Ерликая.

«В результате ДТП погибли 7 наших граждан, пострадали 33 человека», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что в ДТП погибли 6 человек, 20 пострадали.

Туристический автобус, следовавший в Каппадокию из города Бандырма на западе Турции, перевернулся на трассе Анкара - Аксарай около 07:00. По предварительным данным полиции, виновником аварии является водитель автобуса, который не справился с управлением. По данным властей Турции, в автобусе находился 41 человек, а также 2 водителя и гид, все они являются местными гражданами.

Пострадавшим оказана медицинская помощь на месте, часть пассажиров доставлена в ближайшие медучреждения. Находившиеся в автобусе являются местными гражданами.
ДТП
Турция
автобус
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