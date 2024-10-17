«Из-за казахского туроператора»: за сорванный тур на Кубу липчанка требует деньги с депутата областного Совета
Любовный треугольник или кража телефона: две версии двойного убийства и поджога в Студенческом городке
Полоса препятствий, автоматы и гранаты, костюмы химзащиты, Александр и Гоша: школы Липецка активно внедряют ОБЗР
В России
56
16 минут назад
В правительстве утвердили алгоритм выплаты компенсаций контрактникам и мобилизованным в РФ
Правительство России утвердило алгоритм выплаты ежемесячных компенсаций контрактникам и мобилизованным россиянам, служащим в зоне специальной военной операции (СВО).
В обоих документах говорится, что получать выплаты будут военнослужащие, имевшие пенсию за выслугу лет. Размер ежемесячной компенсации составит 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления выплаты этой пенсии. Она будет начисляться пропорционально времени участия военнослужащих в специальной военной операции. Для получения денежных средств необходимо обратиться с рапортом на имя командира или начальника, — пишут «Ведомости».
Постановления также предусматривают, что ежемесячная компенсационная выплата сохранится и в том случае, если военнослужащий будет захвачен в плен или признан безвестно отсутствующим.
0
0
0
0
0
Комментарии