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В России
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сегодня, 11:27
В РЖД введут выплату «подъемных» для машинистов и их помощников
При приеме машинистов и их помощников РЖД будет выплачивать подъемные в размере 150 тысяч рублей.
Уточняется, что такое решение принято для повышения конкурентоспособности уровня оплаты труда работников локомотивных бригад.
Кроме того, при приёме машинистов и помощников машинистов, в том числе ранее работавших в компании, будут выплачиваться подъёмные в размере 150 тысяч рублей.
Также будут увеличены часовые тарифные ставки машинистов и помощников машинистов.
Так, на 20% будут увеличены часовые тарифные ставки дирекции тяги (обслуживает грузовые и пассажирские локомотивы) и на 15% — дирекции скоростного сообщения и центральной дирекции моторвагонного подвижного состава (обслуживают электро- и дизель-поезда, включая «Сапсаны», «Орланы», «Ласточки», «Финисты»).
Кроме того, увеличатся размер компенсации найма жилья для работников локомотивных бригад - с 70% до 100%, и стипендии для обучающихся на помощника машиниста — на 25% с 1 ноября и ещё на 16% — с 1 января 2025 года.
В РЖД добавили, что все эти меры затронут более 130 тысяч человек.
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