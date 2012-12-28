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1 минуту назад
В Госдуме предлагают определять порядок общения детей с родителями при разводе
Депутат Госдумы предлагают определять порядок общения детей с родителями еще при разводе.
«Законопроектом предлагается дополнить статью 24 Семейного кодекса Российской Федерации положением о том, что при разводе супругов суд обязан определить порядок общения несовершеннолетних детей с родителем, который будет проживать отдельно», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Сейчас для определения порядка общения с ребенком необходим отдельный судебный процесс, который занимает длительное время. При этом зачастую в этот период может происходить отчуждение ребенка от родителя, проживающего отдельно.
По мнению автора, принятие данной инициативы обяжет суд решать вопрос о порядке общения несовершеннолетних детей с родителем, который будет проживать отдельно, уже на стадии развода, и данная мера должна помочь избежать ситуации, когда родитель, с которым суд определил проживание несовершеннолетних детей после развода, препятствует общению с другим родителем и ближайшими родственниками. Также он поможет выбрать вариант, наиболее учитывающий интересы ребенка, который, помимо прочего, заключаются и в том, чтобы при разводе связь ребенка не нарушалась с обоими родителями и ближайшими родственниками.
В правительство на отзыв был направлен законопроект, которым предлагается дополнить часть 1 статьи 4.5 КоАП РФ о том, что срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение российского законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних и родителей несовершеннолетних составляет один год со дня совершения административного правонарушения.
"Законопроектом давность привлечения к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ меняется с 2 месяцев на 1 год, что впредь не позволит злоупотребляющему своими правами родителю избежать ответственности за нарушение прав несовершеннолетнего ребенка, связанного с участием в жизни ребенка второго родителя, и увеличит возможное время установления факта административного правонарушения и привлечения к ответственности", — отмечается в сопроводительных документах.
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