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В России
31
45 минут назад

Кабмин запретил три вида ПЭТ-упаковки с сентября 2025 года

Под запрет попали бутылки для пищевой промышленности всех цветов, кроме бесцветного, голубого, зеленого, коричневого и белого, а также многослойные ПЭТ-бутылки.

Правительство России запретило производство трех видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) с 1 сентября 2025 года, — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый перечень видов продукции (товаров), производство и использование которых не допускается в связи с тем, что отходы от использования такой продукции (товаров) не подлежат обработке и (или) утилизации либо их обработка и (или) утилизация затруднительны», — отмечается в документе.

Из приложения к документу следует, что с сентября 2025 года в России будет запрещено производство и использование ПЭТ-бутылок для пищевой промышленности, за исключением тары голубого, белого, зеленого и коричневого цветов и бесцветной. Запрет также относится к многослойным ПЭТ-бутылкам и к ПЭТ-упаковке с этикетками из поливинилхлорида (кроме термоусадочных), — передает РИА Новости.

В распоряжении правительства указано, что Минпромторг обязан предоставлять с 2026 года не позднее 1 сентября согласованные с федеральными органами исполнительной власти предложения по актуализации вышеозначенного перечня продукции.
ПЭТ-упаковка
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