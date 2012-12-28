Кабмин запретил три вида ПЭТ-упаковки с сентября 2025 года

Под запрет попали бутылки для пищевой промышленности всех цветов, кроме бесцветного, голубого, зеленого, коричневого и белого, а также многослойные ПЭТ-бутылки.