Цены на препараты для желудка подорожали за год на 25%

Лекарства от болезней желудочно-кишечного тракта в течение года дорожали быстрее других препаратов — их стоимость увеличилась на 25%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Контур.Маркета», проанализировав 12 млн чеков аптек во всех регионах России.

«Рост цены повлиял на снижение спроса: в сентябре 2024 года препараты для ЖКТ покупали на 7% реже, чем в сентябре 2023 года», — уточнили там.

Второе место по росту цены заняли препараты для дыхательной системы — их стоимость выросла на 10%. Подорожание, полагают аналитики, может быть связано с началом сезона простудных заболеваний, однако количество чеков не увеличилось — спрос снизился на 9%.

«Самыми стабильными по цене и спросу оказались лекарства от диабета и аллергии. Средний чек на препараты для страдающих диабетом не изменился и составил 403 рублей, средний чек на лекарство для аллергиков тоже остался на прежнем уровне — 274 рублей», — добавили в «Контур.Маркете».