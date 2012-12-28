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В России
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34 минуты назад
Цены на препараты для желудка подорожали за год на 25%
«Рост цены повлиял на снижение спроса: в сентябре 2024 года препараты для ЖКТ покупали на 7% реже, чем в сентябре 2023 года», — уточнили там.
Второе место по росту цены заняли препараты для дыхательной системы — их стоимость выросла на 10%. Подорожание, полагают аналитики, может быть связано с началом сезона простудных заболеваний, однако количество чеков не увеличилось — спрос снизился на 9%.
«Самыми стабильными по цене и спросу оказались лекарства от диабета и аллергии. Средний чек на препараты для страдающих диабетом не изменился и составил 403 рублей, средний чек на лекарство для аллергиков тоже остался на прежнем уровне — 274 рублей», — добавили в «Контур.Маркете».
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