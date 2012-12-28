Издержки бизнеса от проверок выросли до 44 млрд рублей

Российские компании в прошлом году понесли издержки от проверок на сумму 43,9 млрд рублей, сказано в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), сообщают «Известия» . В 2022-м году этот показатель был меньше — 35,7 млрд.



Под издержками ЦСР понимает взаимодействие сотрудников с представителями органов контроля (те отвлекаются от выполнения своих трудовых обязанностей). Рост может объясняться увеличением зарплат, полагает руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин.Также повлияло подорожание стоимости услуг аутсорсинговых компаний (ими пользуются предприятия, чтобы лучше подготовиться к проверке), сказал научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.Мораторий на проверки бизнеса действует до конца 2024 года. Но есть исключения. Проверки сохраняются для санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности, сказал ведущий юрист практики «Налоговые споры» ЮК «Лемчик, Крупский и Партнеры» Никита Ермаков.Также под мораторий не подпадают налоговые, антимонопольные и другие проверки, где нет риск-ориентированного подхода.