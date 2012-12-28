Сегодня в Липецке: финалистка шоу «Голос», Московский театр кукол и перебои с водой у половины города
Липецкая вечЁрка: таран на трассе, арест подозреваемого в убийстве подростка и американские горки
Любовный треугольник или кража телефона: две версии двойного убийства и поджога в Студенческом городке
«Из-за казахского туроператора»: за сорванный тур на Кубу липчанка требует деньги с депутата областного Совета
В России
6
6 минут назад
ЦБ РФ введет период охлаждения при выдаче потребкредитов
ЦБ РФ предложил установить обязательный период ожидания между заключением договора и получением денег.
«Предполагается, что для сумм до 50 тыс. рублей период охлаждения устанавливаться не будет. Для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей он составит четыре часа, для кредитов, превышающих такой порог, - 48 часов», — говорится в сообщении.
При этом период охлаждения планируется не применять к ипотечным и автокредитам (если деньги зачисляются сразу на счета автодилеров), а также к образовательным кредитам с участием государства.
«Такие предложения регулятор направил в Минфин России для разработки законопроекта», — отмечают в регуляторе.
Инициатива также предусматривает, что банки будут проверять заявку на кредит на наличие признаков мошеннических действий. Если банк заподозрит, что человек оформляет кредит под воздействием злоумышленников, он должен будет предупредить об этом заемщика. Если финансовая организация выдаст кредит или заем с нарушением антимошеннических норм, то кредитор будет не вправе требовать от заемщика исполнения обязательств, начислять проценты и передавать такой кредит коллекторам, — отмечается в сообщении.
Отдельный блок изменений предусмотрен для микрофинансовых организаций (МФО). Планируется, что они будут обязаны зачислять заемные средства на счет, если сведения о заемщике и получателе денег совпадают. Если информация о человеке есть в базе данных Банка России о подозрительных счетах, то МФО должна отказать в заключении договора. Для этого планируется предоставить этим организациям доступ к сведениям из базы данных регулятора.
«Банк России полагает, что реализация предложенных мер защитит граждан, которые под воздействием злоумышленников оформляют кредиты и займы и отдают им полученные деньги. Регулятор продолжит совершенствовать правила для финансовых организаций, направленные на решение данной проблемы», — отмечает ЦБ РФ.
0
0
0
0
0
Комментарии