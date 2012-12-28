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В России
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45 минут назад
Россельхознадзор с 17 октября ограничил ввоз агропродукции из Казахстана
Россельхознадзор с 17 октября ограничил ввоз ряда сельхозпродуктов из Казахстана.
Соответствующее решение Россельхознадзора опубликовано на сайте ведомства.
Решение службы также коснется поставок семян льна масличного и подсолнечника для посева. Уточняется, что исключение будет сделано для транзита зерна при условии оформления казахстанской стороной фитосанитарных сертификатов непосредственно на страну конечного назначения и перевалки зерна из железнодорожных вагонов сразу в трюмы судна.
В начале октября Россельхознадзор обращался к казахстанским коллегам с предложением приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на продукцию, которую затронули озвученные в четверг меры. В частности, указывалось, что в поступающих в РФ из страны дынях не раз выявлялся карантинный объект — дынная муха.
Ранее Россельхознадзор обратился в комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана с предложением приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на экспортируемые в РФ зерно, томаты, перцы и семена подсолнечника.
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