Сегодня в Липецке: финалистка шоу «Голос», Московский театр кукол и перебои с водой у половины города
Липецкая вечЁрка: таран на трассе, арест подозреваемого в убийстве подростка и американские горки
Любовный треугольник или кража телефона: две версии двойного убийства и поджога в Студенческом городке
«Из-за казахского туроператора»: за сорванный тур на Кубу липчанка требует деньги с депутата областного Совета
В России
55
сегодня, 15:17
В Госдуме в первом чтении приняли закон о запрете пропаганды чайлдфри в РФ
Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, вводящий штрафы за пропаганду чайлдфри в России.
«Мы продолжаем формировать единое правовое поле по защите детей, семьи, традиционных ценностей. Важно оградить людей, в первую очередь подрастающее поколение, от навязывания идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе», — написал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем канале в Telegram.
Уточняется, что за это будут предусмотрены серьезные штрафы: до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч — для должностных лиц, до 5 млн рублей — для юридических.
«Подчеркиваю, речь идет именно о запрете пропаганды отказа от деторождения. Решение, рожать детей или нет, принимать женщине. С кем она хочет посоветоваться об этом — опять решать ей. Но не должно быть пропаганды, оказывающей давление на женщину при принятии ею решения о рождении ребенка. Что сейчас происходит в США и Европе», — пояснил Володин.
0
0
0
0
0
Комментарии