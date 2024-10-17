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В России
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37 минут назад
Работодатели в РФ приготовились к снижению спроса на их продукцию
Жесткая денежно-кредитная политика Банка России повлияет на рынок труда.
Это происходит за счет уменьшения интереса работодателей к найму, так как компании допускают возможное ослабление спроса на свою продукцию и замедление инвестактивности. При дальнейшем ужесточении ДКП кадровый аппетит будет продолжать снижаться, — полагают в ЦБ РФ.
Компании умерили свои аппетиты по масштабам возможного расширения штата в IV квартале, подтверждает ЦБ сложившуюся тенденцию в докладе «Мониторинг предприятий». И это при том, что обеспеченность компаний работниками в III квартале была на историческом минимуме, — пишут «Ведомости».
Наиболее острый кадровый голод переживают обрабатывающие предприятия, которые производят продукцию инвестиционного и потребительского назначения, отмечает регулятор. Уровень безработицы три месяца подряд держится на исторических минимумах — в августе он составлял 2,4%, — следует из данных Росстата.
Уточняется. что высокая конкуренция в борьбе за персонал тоже сохраняется.
Кроме того, ЦБ зафиксировал постепенное изменение поведения населения, которое проявляет все большую склонность к сбережениям. Доля тех, кто совершает крупные покупки, снижается, — пишет Lenta.ru.
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