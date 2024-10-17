В Госдуме заявили об отсутствии связи проекта о чайлдфри с идеей налога на бездетность

Как заявила один из авторов пакета законопроектов о чайлдфри депутат Эльвира Аиткулова, вопрос о введении налога для россиян, у которых нет детей, в Думе якобы «даже не обсуждался».