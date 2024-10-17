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42 минуты назад

В Госдуме заявили об отсутствии связи проекта о чайлдфри с идеей налога на бездетность

Как заявила один из авторов пакета законопроектов о чайлдфри депутат Эльвира Аиткулова, вопрос о введении налога для россиян, у которых нет детей, в Думе якобы «даже не обсуждался».

Пакет законопроектов, направленный на запрет пропаганды отказа от деторождения (так называемого движения чайлдфри), не связан с идеей введения налога на бездетность, такая инициатива в Госдуме даже не обсуждалась, — заявила один из авторов пакета законопроектов, член думского комитета по просвещению Эльвира Аиткулова.

«Хочу ответственно заявить, что разговоры, инициативы, которые звучат о том, что этот пакет законопроектов связан как-то с введением налога на бездетность, это беспочвенно. Никак наш пакет законопроектов с введением налога на бездетность не связан. Более того, этот вопрос в Государственной думе не обсуждался», — отметила она.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов не предлагать непродуманные инициативы, в том числе не пугать общество идеями о налоге на бездетность, — передает ТАСС.

Пакет законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри и штрафах за нарушение такого запрета был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с председателями обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Инициатива предлагает запретить распространение в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от деторождения. Согласно поправкам в КоАП, за такую пропаганду гражданам грозит штраф в размере до 100 тыс. рублей, должностным лицам — до 200 тысяч рублей, юридическим лицам - до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Если пропаганда совершается в отношении несовершеннолетних, то нижние и верхние границы штрафов увеличиваются в два раза. За пропаганду таких идей в СМИ или интернете штраф для граждан может составить до 200 тыс. рублей, для должностных лиц - до 400 тыс. рублей, для юридических лиц — до 4 млн рублей.

Максимальный штраф за пропаганду отказа от деторождения может составить до 5 млн рублей. Он грозит юрлицам в случае пропаганды чайлдфри среди несовершеннолетних с использованием интернета или СМИ. Гражданам в этом случае грозит штраф до 400 тыс. рублей, должностным лицам — до 800 тысяч рублей.

15 октября комитет Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять в I чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри.

Предложение ввести налог на бездетность озвучивал член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. По его мнению, средства, собранные с помощью налога, можно направить на поддержку сирот и детских домов. При этом депутат признал, что инициативу может встретить «волна негодования», — пишет «Газета.ru».
чайлдфри
налог на бездетность
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