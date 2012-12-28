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В России
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37 минут назад
Синоптик рассказал о «радиационном» тумане в Москве
Радиационный туман не является радиоактивным.
Он пояснил, что туман образовались за счет ночного радиационного выхолаживания приземного слоя воздуха в условиях ясного небо, штиля и конденсации водяного пара.
По его словам, туман рассеялся через 2-3 часа после восхода солнца.
Радиационный туман не является радиоактивным, – рассказала NEWS.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Синоптик отметила, что он формируется, когда в ночное время при ясной погоде остывает земля. По ее словам, в нижнем слое воздуха происходит конденсация.
Не надо путать с радиоактивным. Радиационный туман формируется за счет того, что в ночное время при ясной погоде земля остывает. Она теряет тепло, как чайник остывает, так и здесь — земля остывает. И в нижнем слое воздуха происходит конденсация. Иногда слой конденсации формируется довольно высокий, высота тумана может достигать 50–100 метров и выше, — пояснила Позднякова.
Она подчеркнула, что такие туманы формируются за счет остывания подстилающей поверхности, прилегающих слоев воздуха и конденсации в нем водяного пара. По ее словам, радиационного излучения при этом явлении Земля теряет больше, чем получает за дневное время. Синоптик сравнила это с кипящим чайником около холодного окна.
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