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18 минут назад

Профориентация для взрослого населения

На площадке Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области состоялся очередной HR-завтрак, который проходил в онлайн – формате и собрал более 35 участников, руководителей в сфере управления персоналом ведущих предприятий региона.

Открывая заседание, Ольга Митрохина, заместитель Председателя Правления – исполнительный директор РОРП ЛО, отметила, что профориентация помогает людям определиться с карьерными путями и выбрать подходящую профессию или направление развития.

«Когда человек оканчивает школу, он выбирает специальность и поступает в колледж или в вуз. Затем, как правило, продолжает работать в выбранной сфере, повышает квалификацию и развивается. Во многих случаях будущие специалисты выбирают профессию, исходя не из личных предпочтений и качеств, а под влиянием. Возможно, школьник не был готов взять на себя ответственность за выбор или попал под давление родителей. В случае отсутствия интереса к специальности желание работать по ней в будущем пропадает. Собственно, как и стремление профессионально развиваться. Тогда перед человеком встаёт выбор: продолжать заниматься нелюбимым делом или переучиваться», - сказала Ольга Митрохина

Сегодня мы пригласили экспертов поделиться опытом, практикой выстраивания процессов профориентации для взрослых граждан.

Кузнецов Кирилл, исполнительный директор Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» на базе факультета психологии Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова рассказал о задачах и методах, которые должен ставить перед собой карьерный консультант, что необходимо для профессионального выбора и какие существуют тесты и методики в профориентационной работе.

С государственными услугами по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора/смены сферы деятельности, прохождения профессионального обучения, трудоустройства участников HR-клуба познакомила Леонтьева Юлия, начальник отдела профобучения ОКУ «Центр занятости населения Липецкой области».

В завершении встречи, Ольга Митрохина поблагодарила коллег за выступления, отметив, актуальность обсуждаемой темы. Сегодня мир стремительно меняется, меняются технологии, инструменты, условия труда и конечно профессии, которые были востребованы ранее. Поэтому необходимо следить за рынком труда и важно понимать какие профессии востребованы сейчас и будут актуальны в ближайшее время.

Профориентация для взрослых – это не только про смену профессии, а про поиск дела, которое приносит радость и удовольствие. Работа занимает треть нашей жизни – посвятите это время тому, что вам действительно нравится.

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