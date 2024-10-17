Сегодня в Липецке: финалистка шоу «Голос», Московский театр кукол и перебои с водой у половины города
Липецкая вечЁрка: таран на трассе, арест подозреваемого в убийстве подростка и американские горки
Сегодня в Липецке: финалистка шоу «Голос», Московский театр кукол и перебои с водой у половины города
В России
36
сегодня, 12:19
У актера Михаила Ефремова появились проблемы со здоровьем
У заслуженного артиста России Михаила Ефремова появились проблемы со здоровьем в колонии № 4 Белгородской области из-за обострения хронической обструктивной болезни легких.
«Да, действительно, его состояние ухудшилось, помощь оказывается. Я уже недавно давал интервью по этому поводу. Больше ничего не могу сказать, это будет не совсем этично», — заявил он.
Ранее стало известно, что у Ефремова случилось обострение хронической обструктивной болезни легких — он с трудом дышит и почти не может разговаривать. Из-за проблем со здоровьем актер бросил курить.
0
0
0
0
0
Комментарии