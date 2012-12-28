Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Друзья убийцы ходят по домам»: на Соколе не утихают страсти
Происшествия
На отправке в армию новобранцев агитировали подписать контракт с Липецким авиацентром
Общество
В квартире нашли труп: задержан знакомый убитого
Происшествия
Суд арестовал Андрея Кресникова: после лечения он отправится в СИЗО.
Происшествия
На Соколе обнаружен труп
Происшествия
Когда в Липецке появится пересадочный тариф?
Общество
Коммунальная авария в доме на Неделина продолжилась
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: финалистка шоу «Голос», Московский театр кукол и перебои с водой у половины города
Общество
Липецкая вечЁрка: таран на трассе, арест подозреваемого в убийстве подростка и американские горки
Общество
Читать все
Коммунальная авария в доме на Неделина продолжилась
Общество
В Липецкой области наполовину уменьшилось количество коррупционных преступлений
Происшествия
На Соколе обнаружен труп
Происшествия
Грязинец оплачивал товары поддельными чеками
Происшествия
«ВАЗ» врезался в столб на Соколе: пострадал 18-летний парень
Происшествия
Автомобиль юной липчанки врезался в столб на трассе «Дон»
Происшествия
19-летняя девушка-курьер мошенников забрала у пенсионерок почти два миллиона рублей
Происшествия
Сегодня в Липецке: финалистка шоу «Голос», Московский театр кукол и перебои с водой у половины города
Общество
Вот это матч! «Липецк» и «Тверичи» на двоих забросили 15 шайб
Спорт
Пожарные спасли человека из горящей пятиэтажки на станции Плавица
Происшествия
Читать все
В России
57
сегодня, 11:28

В Туле задержали высокопоставленных сотрудников полиции

По данным следствия, с 2020 по 2024 год задержанные, входя в комиссию по выдаче квот на разрешение на временное проживание мигрантам, за деньги выдавали квоты.

В Туле двух высокопоставленных сотрудников полиции задержали по подозрению в организации незаконной миграции, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции на территории Тульской области следователями регионального СУ СК России при оперативном сопровождении УФСБ России по Тульской области задержаны заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Тульской области и начальник УКОН УМВД России по Тульской области. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 322.1 (организация незаконной миграции), ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества или участие в нем) УК РФ», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что с 2020 по 2024 год эти полицейские были членами комиссии по выдаче разрешений на временное проживание иностранным гражданам. Заведомо зная, что сведения об адресах пребывания и местах работы иностранцев, предоставленные ими комиссии, недостоверны, полицейские за денежное вознаграждение принимали положительные решения о выдаче квот. По версии следствия, сотрудники полиции действовали в составе преступного сообщества, причастного к организации незаконной миграции на территории региона, — передает ТАСС.

Следователи проводят обыски дома и на работе у задержанных.

«В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Следственной группой продолжается установление всех обстоятельств совершения преступлений, в том числе принимаются меры к установлению сумм преступного дохода, полученного фигурантами», — отметили в СК РФ.

В пресс-службе регионального управления МВД отметили, что при подтверждении вины задержанных они понесут наказание в установленном законом порядке. Управление МВД России по Тульской области совместно с другими правоохранительными ведомствами продолжает проведение комплекса мероприятий по противодействию незаконной миграции, — подчеркнули в пресс-службе.

В сентябре пресс-служба областного следственного управления СК РФ, — сообщала об аресте местного жителя, обвиняемого в передаче фиктивных документов в управление по вопросам миграции, на основании которых не менее 20 иностранцев получили разрешения на временное проживание и гражданство РФ. Он стал 28-м фигурантом дела об организации незаконной миграции в регионе, ранее по подозрению в совершении этого преступления был задержан ряд сотрудников УМВД, в частности замначальника управления по вопросам миграции.


полиция
задержание
мигранты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru