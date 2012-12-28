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В России
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сегодня, 11:28
В Туле задержали высокопоставленных сотрудников полиции
По данным следствия, с 2020 по 2024 год задержанные, входя в комиссию по выдаче квот на разрешение на временное проживание мигрантам, за деньги выдавали квоты.
«В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции на территории Тульской области следователями регионального СУ СК России при оперативном сопровождении УФСБ России по Тульской области задержаны заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Тульской области и начальник УКОН УМВД России по Тульской области. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 322.1 (организация незаконной миграции), ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества или участие в нем) УК РФ», — говорится в сообщении.
Следствием установлено, что с 2020 по 2024 год эти полицейские были членами комиссии по выдаче разрешений на временное проживание иностранным гражданам. Заведомо зная, что сведения об адресах пребывания и местах работы иностранцев, предоставленные ими комиссии, недостоверны, полицейские за денежное вознаграждение принимали положительные решения о выдаче квот. По версии следствия, сотрудники полиции действовали в составе преступного сообщества, причастного к организации незаконной миграции на территории региона, — передает ТАСС.
Следователи проводят обыски дома и на работе у задержанных.
«В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Следственной группой продолжается установление всех обстоятельств совершения преступлений, в том числе принимаются меры к установлению сумм преступного дохода, полученного фигурантами», — отметили в СК РФ.
В пресс-службе регионального управления МВД отметили, что при подтверждении вины задержанных они понесут наказание в установленном законом порядке. Управление МВД России по Тульской области совместно с другими правоохранительными ведомствами продолжает проведение комплекса мероприятий по противодействию незаконной миграции, — подчеркнули в пресс-службе.
В сентябре пресс-служба областного следственного управления СК РФ, — сообщала об аресте местного жителя, обвиняемого в передаче фиктивных документов в управление по вопросам миграции, на основании которых не менее 20 иностранцев получили разрешения на временное проживание и гражданство РФ. Он стал 28-м фигурантом дела об организации незаконной миграции в регионе, ранее по подозрению в совершении этого преступления был задержан ряд сотрудников УМВД, в частности замначальника управления по вопросам миграции.
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