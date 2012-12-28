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В России
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50 минут назад
В российских аптеках возникла нехватка самого популярного аналога «Оземпика»
В ряде российских регионов почти не осталось самого популярного аналога «Оземпика» — препарата «Семавик» от «Герофарма». Это может быть связано с высоким спросом на препарат, который используют как средство для похудения.
По состоянию на вторую половину дня 16 октября в крупнейшей в стране аптечной сети «Ригла» оформить самовывоз «Семавика» (препарат отпускается по рецепту) можно было только из трех аптек в Москве, из трех в Краснодаре, из 68 в Санкт-Петербурге, а, например, в Новосибирске препарата не было вообще.
Не было «Семавика» в Москве и Подмосковье и в «Сбер Еаптеке», а также в Санкт-Петербурге, Анапе и ряде других городов. В компании подтвердили отсутствие препарата, но причин и возможных сроков поставки не назвали.
По данным «Мегаптеки», по состоянию на 15 октября в Москве из 2,8 тыс. подключенных к сервису аптек «Семавик» был только в 55 точках, в Воронеже — в 27 из 478, в Нижнем Новгороде — в 26 из 497, в Сочи — ни в одной из 87.
Нехватка препарата в аптеках может быть связана с повышенным спросом, следует из ответа компании-производителя «Герофарм». В случае «резких колебаний спроса» срок пополнения запасов препарата в аптечных сетях составляет от нескольких дней до недели в зависимости от отделенности региона, в «Герофарме». При этом там отметили, что производство и поставки препарата «осуществляются в штатном режиме». Дистрибуцией лекарственных средств внутри страны занимаются поставщики и аптечные сети, добавили в компании.
Оригинальный препарат «Оземпик» датской Novo Nordisk появился на российском рынке в 2019 году. По данным отраслевой аналитической компании DSM Group, по итогам 2020 года его продажи составили 157 млн руб., или 14 тыс. упаковок, но уже через год оба этих показателя выросли до 1,1 млрд руб., или 129 тыс. упаковок. В 2022 году продажи «Оземпика» достигли пика — 2,7 млрд руб., или 360 тыс. упаковок, но уже через год упали до 1,1 млрд руб., или 115 тыс. упаковок.
Препарат «Оземпик» разработала датская фармацевтическая компания Novo Nordisk в 2012 году. Он предназначен для лечения сахарного диабета второго типа — по таким показаниям в конце 2017 года лекарство одобрили в США, а в начале 2018-го — в Европе. Впоследствии выяснилось, что «Оземпик» эффективен в борьбе с ожирением. На этом фоне Novo Nordisk в 2021–2022 годах выпустила на американский и европейский рынки еще одну вариацию семаглутида под брендом «Вегови», предназначенную уже непосредственно для борьбы с лишним весом.
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