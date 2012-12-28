В российских аптеках возникла нехватка самого популярного аналога «Оземпика»

В ряде российских регионов почти не осталось самого популярного аналога «Оземпика» — препарата «Семавик» от «Герофарма». Это может быть связано с высоким спросом на препарат, который используют как средство для похудения.