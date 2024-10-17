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сегодня, 10:00
ВС РФ сбили за ночь 13 БПЛА над Орловской, Курской и Брянской областями
Беспилотники перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО).
Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА над территорией Орловской области, четыре — над территорией Курской области и три — над территорией Брянской области, — говорится в Телеграм-канале ведомства.
По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, при налете дронов никто не пострадал, повреждений тоже нет. В Брянской области также обошлось без пострадавших и разрушений, — сообщил губернатор Александр Богомаз.
Накануне ВСУ выпустили три беспилотника по Белгородской и Воронежской областям. О пострадавших там не сообщалось, — пишет Lenta.ru.
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