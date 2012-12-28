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В России
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26 минут назад
В Ассоциации банков РФ предположили сохранение ключевой ставки на уровне 19% в 2024-м
«В то же время к концу года происходят энергичные бюджетные процессы, что давит на цены. Однако сейчас у нас нет оснований думать, что денежно-кредитную политику (ДКП) продолжат ужесточать, поэтому пока сдержанный прогноз — до конца 2024-го ставка скорее всего останется на уровне 19%», — сообщил Козлачков.
По его ожиданиям, вероятно, кредитование продолжит замедляться, однако очень сдержано. В то же время Центробанк влияет на это не только с помощью ДКП, но и с помощью мер по защите прав потребителей и недопущения закредитованности. И сегодня рынок кредитования физлиц будет охлаждаться немного быстрее, чем юрлиц, считает президент ассоциации.
Он добавил: если не произойдет крупных внешних шоков, то в соответствии с базовым сценарием Банка России уже в 2024 году инфляция начнет замедляться, а к 2026-му она может прийти к целевому уровню. В ассоциации с таким прогнозом в целом согласны.
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