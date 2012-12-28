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В России
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27 минут назад
Треть контейнеров с запчастями стали зависать из-за проблем с оплатой
Если транзакция не проходит, то груз останавливается, и полностью сформированный контейнер возвращается обратно, сообщил Евгений Уфимцев. По его словам, из-за этого увеличивается стоимость и время доставки. Приходится обращаться к посредникам, чтобы перечислить деньги и чтобы товар гарантированно отправили. А это влияет на цену деталей.
Если эти сложности все-таки отразятся на стоимости в новых справочниках запчастей в декабре, то страховщики могут скорректировать и тарифы по ОСАГО, предупредил глава РСА. Однако сейчас средняя стоимость полиса стабильна.
Участники рынка подтвердили некоторые трудности с доставкой деталей из-за проблем с оплатой. Задержки сейчас возникают при доставках из стран Европы, США и даже из Китая, рассказал директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов. По его словам, ситуация на рынке пока сложная, потому что сроки поставки комплектующих не регулируются, а закон об ОСАГО требует провести ремонт авто за 30 дней.
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