Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: липчане увольняются в порыве эмоций, вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей
Общество
Полиция: внедорожник на окружной врезался в стоящий автомобиль
Происшествия
Подозреваемого в убийстве липецкого школьника жителя Сокола по кличке Крест арестуют прямо в больнице
Общество
В практически расселенный дом беженцев селить не будут
Общество
На 17 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Осужденные за подготовку теракта в Липецке украинцы обратились за обжалованием приговора в Верховный суд
Происшествия
Водитель «Опеля» погиб в столкновении с внедорожником под Липецком
Происшествия
«Друзья убийцы ходят по домам»: на Соколе не утихают страсти
Происшествия
Суд арестовал Андрея Кресникова: после лечения он отправится в СИЗО.
Происшествия
Липецкая вечЁрка: нападали ли на подозреваемого в убийстве подростка, порывы на сетях и налог на бездетность
Общество
Читать все
Когда в Липецке появится пересадочный тариф?
Общество
Лестница в логу: покрашена, но не отремонтирована
Общество
На отправке в армию новобранцев агитировали подписать контракт с Липецким авиацентром
Общество
Грязинец «заминировал» МФЦ и угрожал отрезать голову знакомой
Происшествия
«Друзья убийцы ходят по домам»: на Соколе не утихают страсти
Происшествия
В квартире нашли труп: задержан знакомый убитого
Происшествия
54-летняя липчанка сменила тарифный план за 175 тысяч рублей
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области небольшие дожди, туман и до +10
Погода в Липецке
Около 4 000 сотрудников НЛМК приняли участие в осенней Неделе здоровья
НЛМК Live
Читать все
В России
32
27 минут назад

Треть контейнеров с запчастями стали зависать из-за проблем с оплатой

Поставщики автозапчастей с июля начали сталкиваться с новыми сложностями при доставке, рассказал «Известиям» глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Он пояснил: раньше комплектующие в основном получалось привозить за 15-30 дней в зависимости от региона. Однако с лета ситуация изменилась — успешно доходят за те же сроки только 60-70% контейнеров. Оставшиеся 30-40% стали зависать перед отправкой из-за проблем с платежами. 
 
Если транзакция не проходит, то груз останавливается, и полностью сформированный контейнер возвращается обратно, сообщил Евгений Уфимцев. По его словам, из-за этого увеличивается стоимость и время доставки. Приходится обращаться к посредникам, чтобы перечислить деньги и чтобы товар гарантированно отправили. А это влияет на цену деталей. 
 
Если эти сложности все-таки отразятся на стоимости в новых справочниках запчастей в декабре, то страховщики могут скорректировать и тарифы по ОСАГО, предупредил глава РСА. Однако сейчас средняя стоимость полиса стабильна. 
 
Участники рынка подтвердили некоторые трудности с доставкой деталей из-за проблем с оплатой. Задержки сейчас возникают при доставках из стран Европы, США и даже из Китая, рассказал директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов. По его словам, ситуация на рынке пока сложная, потому что сроки поставки комплектующих не регулируются, а закон об ОСАГО требует провести ремонт авто за 30 дней. 

авторынок
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru