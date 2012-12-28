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В России
48
34 минуты назад

В России с 2025 года подорожает алкоголь

Минфин предложил повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь крепостью свыше 28% с 1 января 2025 года.

Минфин предложил повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь крепостью свыше 28% с 1 января 2025 года, — об этом свидетельствует информация, размещенная на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, цена самой дешевой водки со следующего года может вырасти с 299 рублей до 349 рублей за 0,5 литра. Коньяк при этом подорожает с 556 рублей до 651 рубля, а бренди — с 403 рублей до 472 рублей.

В последний раз минимальную стоимость крепких алкогольных напитков в РФ поднимали не так давно, в июле 2024 года. Необходимость нового повышения МРЦ в министерстве объяснили инфляцией, увеличением расходов на производство и логистику, а также ростом ставки акциза на алкоголь.

17 октября Государственная дума рассмотрит проект изменений во вторую часть Налогового кодекса, который в том числе предусматривает увеличение с 1 января 2025 акциза за 1 л безводного этилового спирта на 15% — с 643 до 740 руб. Одновременно вчера Минфин опубликовал проект приказа, который предусматривает повышение минимальных розничных цен (МРЦ) на крепкие алкогольные напитки с 1 января 2025 года. Согласно документу, МРЦ на крепкий алкоголь будут повышены в среднем на 17%: водка подорожает с 299 до 349 руб. за пол-литра, коньяк — с 556 до 651 руб., а бренди — с 403 до 472 рублей, — передает РБК.

Минфин устанавливает минимальные цены на водку в целях борьбы с теневым производством.

В последний раз минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди повышались с 1 июля 2024 года. Общие поступления в бюджет от акцизов на этиловый спирт, алкогольные и спиртосодержащие напитки в 2023 году составили 472,5 млрд руб.
алкоголь
цены
экономика
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