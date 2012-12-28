Сегодня в Липецке: липчане увольняются в порыве эмоций, вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей
Подозреваемого в убийстве липецкого школьника жителя Сокола по кличке Крест арестуют прямо в больнице
Осужденные за подготовку теракта в Липецке украинцы обратились за обжалованием приговора в Верховный суд
Липецкая вечЁрка: нападали ли на подозреваемого в убийстве подростка, порывы на сетях и налог на бездетность
В России
48
сегодня, 16:04
Роскачество проведет проверку популярных марок зефира после жалоб
На прошлой неделе ряд Telegram-каналов написал, что сотни человек пожаловались на отравление зефиром популярных марок.
В минувшую субботу ряд Telegram-каналов писали, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром «Классический» из магазина «ВкусВилл», а во вторник стала распространяться такая же информация в отношении зефира «Жизель» из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток». И хотя во «ВкусВилле» отметили, что информация не соответствует действительности, и в X5 Group не обнаружили ни одной жалобы на зефир на каналах обратной связи с покупателями «Пятерочки», обе компании приостановили продажи зефира на мальтите и проводят дополнительные проверки.
Позже коммерческий директор кондитерской фабрики «Сокол» Михаил Шамис заявил, что сообщения о массовом отравлении зефиром «Жизель» не соответствуют действительности и компания-производитель планирует подать в суд с требованием опровержения.
«Мы проведем исследование зефира. В выборку будут включены самые популярные у потребителей торговые марки. Эксперты изучат качество и безопасность продукции. Аналогичные исследования мы проводили после заражения ботулизмом», — сообщили в Роскачестве.
0
0
0
0
0
Комментарии