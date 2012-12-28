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В России
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30 минут назад
В Минсельхозе рассказали о мерах для стабилизации цен на сливочное масло
Министерство сельского хозяйства России принимает меры по увеличению импорта сливочного масла из дружественных стран.
По данным Росстата, за август и сентябрь они выросли на 7,9%, а с начала года — почти на 18%. На ситуацию обратили внимание в Госдуме, где просят власти вмешаться в ситуацию. В ФАС сообщили, что уже проводят анализ обоснованности повышения оптово-отпускной стоимости этого товара. По данным службы, причиной подорожания стал рост себестоимости его производства, в том числе вследствие увеличения затрат на закупку сырого молока и молочных жиров. Служба организовала работу по заключению на региональном уровне долгосрочных соглашений с бизнесом. Участники рынка в свою очередь говорят о более существенном росте цен на масло с начала года, при этом фиксацию стоимости продукции считают избыточной мерой.
Розничные цены на сливочное масло в России за август и сентябрь увеличились на 7,98%, а с начала года рост составил 17,96%. За первую неделю октября, согласно официальным данным Росстата, они выросли еще на 1,6%. Это может стать причиной для вмешательства государства в ценообразование, право на которое возникает у правительства, если в течение 60 дней подряд рост цен составляет 10% и более с исключением сезонного фактора.
На ситуацию уже обратили внимание в Госдуме. Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов направил соответствующее обращение на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Это ведомство уполномочено принимать решения по установлению предельных цен на социально-значимые товары первой необходимости.
«Прошу вас рассмотреть возможность установления предельно допустимой розничной стоимости сливочного масла. С соответствующими просьбами в мой адрес обращались граждане, которые отмечали ускорившийся рост цен на этот продукт», — сообщил министру вице-спикер Госдумы.
Депутат также предлагает провести мониторинг цен, а в случае подтверждения этой информации инициировать введение правительством ограничения стоимости товара.
«Есть основания полагать, что рост может продолжиться и в октябре. Именно на этот случай правительством был предусмотрен механизм стабилизации цены, который должен быть оперативно применен, поскольку масло — популярный и востребованный у россиян продукт», — пояснил депутат.
В пресс-службе Минэкономразвития сказали, что на данный момент письмо депутата в ведомство не поступало, но оно будет рассмотрено в установленном порядке в случае поступления. При этом там отметили, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит мониторинг ситуации на рынке для недопущения необоснованного повышения цен.
В ФАС отметили, что служба уже направила запросы крупнейшим производителям сливочного масла.
«Организации должны предоставлять в службу информацию о каждом планируемом повышении отпускных цен на указанную продукцию до конца 2024 года. На основе представляемых данных служба проводит соответствующий анализ обоснованности увеличения стоимости. Из уже представленной информации следует, что причиной подорожания масла является рост его себестоимости, в том числе вследствие увеличения затрат на закупку сырого молока и молочных жиров», — пояснили в ведомстве.
Также там добавили, что ФАС организовала работу по заключению на региональном уровне соглашений между органами исполнительной власти регионов и хозяйствующими субъектами в целях стабилизации цен на товары, включенные в перечень социально значимых. В случае выявления необоснованного повышения цен ФАС будет применять меры антимонопольного реагирования, добавили в службе.
Как рассказали в Минсельхозе, ведомство ведет постоянный мониторинг отпускных цен на социально значимую продукцию, в том числе на сливочное масло, на которое в настоящее время наблюдается рост цен.
«Главным образом, на это влияет значительное увеличение потребления молочной продукции в стране вследствие роста доходов населения, объемов производства продукции с использованием сливочного масла и спроса со стороны бизнеса, в частности предприятий гостинично-ресторанного сектора», — подчеркнули в пресс-службе.
Там также отметили, что в связи с этим Минсельхоз реализует меры, направленные на увеличение импорта сливочного масла из дружественных стран. Это позволит насытить внутренний рынок продукцией и стабилизировать ценовую ситуацию, — считают в министерстве.
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