На НЛМК установили «умные» аппараты по приему использованной тары

На Новолипецком металлургическом комбинате появились фандоматы - аппараты по сбору пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Собранное вторичное сырье пойдет на переработку и изготовление полезных в быту вещей.

С помощью искусственного интеллекта фандоматы распознают количество принятых емкостей и тип материала, из которого они изготовлены. После наполнения аппарата вторсырье отправляют на сортировку, очистку и переработку. Из пластиковых гранул и алюминиевых слитков в последующем делают мебель, канцелярию, упаковку и другие товары.







- В компании работает масштабная программа по обращению с вторичным сырьем. Мы перерабатываем и возвращаем в производство строительные материалы, лом железобетона, железосодержащий шлам, дерево и другие материалы. Общий уровень рециклинга на НЛМК составляет более 99%. В работу по бережному отношению к окружающей среде мы активно вовлекаем и сотрудников. Надеемся, что сбор вторсырья стает важной экологической привычкой для каждого из нас, - прокомментировал начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.





За сданную тару сотрудники получают бонусы от компаний-партнеров. Например, потратить их можно в продуктовых магазинах, кафе, маркетплейсах или на оплату коммунальных услуг и проезда в транспорте. Для этого нужно установить специальное приложение, где можно следить за начислением бонусов и доступными акциями от партнерских компаний.



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