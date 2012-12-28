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В России
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сегодня, 14:30
В Минобрнауки предупредили об атаках мошенников на педагогов и студентов
Для осуществления своих действий мошенники используют мессенджеры и адресные рассылки.
Минобрнауки России предупреждает о продолжающихся атаках телефонных мошенников на сотрудников и обучающихся научных и образовательных организаций. Методы злоумышленников меняются: теперь жертвами могут стать не только преподаватели, но и студенты, — сообщают в ведомстве.
По данным министерства, мошенники отправляют вредоносные ссылки, звонят якобы из банка с просьбой назвать код из СМС, используют для звонков и адресных рассылок мессенджеры и применяют шантаж, обладая набором персональных данных, они давят на жертву от имени ректора, представителя ФСБ или МВД.
«Будьте бдительны! Помните, что мошенники никуда не торопятся и могут «сопровождать» вас долгое время, поэтому не предпринимайте никаких срочных действий. Возьмите паузу, чтобы разобраться в ситуации и не стать жертвой!» — заключили в Минобрнауки РФ.
Для звонков мошенники могут использовать мессенджеры, звонить под видом сотрудников банков и просить назвать код из СМС.
В Минобрнауки рекомендуют незамедлительно завершить беседу, не вступать в переписку с незнакомыми пользователями, а также проинформировать своего непосредственного руководителя или преподавателя о случившемся. Кроме того, нужно проверить личность контакта: если звонящий или пишущий с неизвестного номера представился вашим знакомым, свяжитесь с ним по актуальному номеру.
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