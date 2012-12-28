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сегодня, 08:00

Выяснилась правда о детском садике под Липецком.

Который год вокруг Липецка ходят слухи о разработке нового современного  учебного заведения. 

Мы решили разобраться, о каком продукте идёт речь и чего ждать жителям города.

Для начала немного цифр:

Согласно данным Росстата, у 10% детей младше 6 лет (это около 1.9 миллиона человек) по разным причинам отсутствует возможность посещать детские сады. Одновременно функционируют свыше 2,5 тысячи частных дошкольных учреждений, что составляет лишь 5% от общего числа таких организаций.

Несмотря на усилия правительства по устранению дефицита мест, проблема остается актуальной. Родители начинают записывать своих детей в очереди за 2-3 года до того момента, когда они должны пойти в детский сад. Однако нет никаких гарантий, что ребенок получит место в ближайшем учреждении и подходящей возрастной категории.

Поэтому было принято решение о увеличении количества мест для детей дошкольного возраста и учеников начальной школы.

Проект учебного заведения будет возведён в 6 км от Липецка на территории города-спутника Романово Сити, заложенного в 2007 году застройщиком «Ремстройсервис» и рассчитанным на 12 000 жителей.

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На сегодняшний день, это первый проект подобного типа для города-спутника и Липецка, который будет возводится за частный капитал. Образовательный комплекс разделён на два основных направления:

  • 330 мест отведено под детский сад и будет иметь дошкольное направление

  • 300 мест пойдут для обучения детей начальной школы 

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По мнению жителей Романово Сити, строительство детского сада является знаковым событием, которого очень ждали.

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Образовательное учреждение будет обеспечено новым оборудованием, современными игровыми комнатами и материалами для занятий. Планируется, что будут предложены программы для обучения и времяпрепровождения детей, комфортная и уютная атмосфера для развития детского творчества.

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Приступить к строительству детского сада застройщик планирует в 2025 году, что позволит молодым семьям перспективно рассмотреть Романово Сити для переезда уже сейчас.

Информацию предоставляет ООО «Технология Роста». Реклама.

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