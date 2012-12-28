Выяснилась правда о детском садике под Липецком.

Который год вокруг Липецка ходят слухи о разработке нового современного учебного заведения.

Мы решили разобраться, о каком продукте идёт речь и чего ждать жителям города.

Для начала немного цифр:

Согласно данным Росстата, у 10% детей младше 6 лет (это около 1.9 миллиона человек) по разным причинам отсутствует возможность посещать детские сады. Одновременно функционируют свыше 2,5 тысячи частных дошкольных учреждений, что составляет лишь 5% от общего числа таких организаций.

Несмотря на усилия правительства по устранению дефицита мест, проблема остается актуальной. Родители начинают записывать своих детей в очереди за 2-3 года до того момента, когда они должны пойти в детский сад. Однако нет никаких гарантий, что ребенок получит место в ближайшем учреждении и подходящей возрастной категории.

Поэтому было принято решение о увеличении количества мест для детей дошкольного возраста и учеников начальной школы.

Проект учебного заведения будет возведён в 6 км от Липецка на территории города-спутника Романово Сити, заложенного в 2007 году застройщиком «Ремстройсервис» и рассчитанным на 12 000 жителей.





На сегодняшний день, это первый проект подобного типа для города-спутника и Липецка, который будет возводится за частный капитал. Образовательный комплекс разделён на два основных направления:

330 мест отведено под детский сад и будет иметь дошкольное направление

300 мест пойдут для обучения детей начальной школы









По мнению жителей Романово Сити, строительство детского сада является знаковым событием, которого очень ждали.





Образовательное учреждение будет обеспечено новым оборудованием, современными игровыми комнатами и материалами для занятий. Планируется, что будут предложены программы для обучения и времяпрепровождения детей, комфортная и уютная атмосфера для развития детского творчества.





Приступить к строительству детского сада застройщик планирует в 2025 году, что позволит молодым семьям перспективно рассмотреть Романово Сити для переезда уже сейчас.

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