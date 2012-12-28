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В мире
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36 минут назад
В Турции сократят число отелей с системой «все включено»
Представители отельного бизнеса предложили модернизировать систему и устраивать ужины, например, не в отелях, а в городских ресторанах, с которыми отели будут заключать контракты.
Как заявил изданию один из членов Ассоциации молодых предпринимателей Анкары Мустафа Коркутата, система «все включено» превратилась в «потребительский терроризм». «Ежегодно 50 млрд лир (около $1,4 млрд) выбрасывается впустую. Количество объектов размещения туристов, на которых применяется система «все включено», будет сокращаться», - считает Коркутата. По его словам, система all inclusive приводит к порче очень больших объемов продуктов, которые не удается в полной мере реализовать в гостиницах. С каждой тарелки в среднем выбрасывается 200-400 г еды.
Бизнесмен считает, что в дальнейшем отели постараются переходить на новую схему предоставления питания отдыхающим. В этом плане гостиницы и рестораны могут, по его мнению, выстроить новую схему сотрудничества.
«Туристов будут вывозить из отеля по вечерам, возить по центру городов, а затем отвозить их на ужин в рестораны, с которыми есть договоренности. Благодаря этому методу бизнес сможет лучше зарабатывать, а также эффективнее конкурировать, например, с соседней Грецией с точки зрения цен», — пояснил он.
Дискуссия об отмене или пересмотре системы «все включено» в Турции активизируется ежегодно к концу купального сезона и после снижения наплыва туристов. Между тем гостиницы с такой системой по-прежнему крайне популярны и многочисленны, хотя ввиду сложной экономической ситуации в стране часть гостиниц пошли на сокращение ассортимента блюд во «все включено», сохранив систему.
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