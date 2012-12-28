Сегодня в Липецке: липчане увольняются в порыве эмоций, вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей
Подозреваемого в убийстве липецкого школьника жителя Сокола по кличке Крест арестуют прямо в больнице
Осужденные за подготовку теракта в Липецке украинцы обратились за обжалованием приговора в Верховный суд
Подозреваемого в убийстве липецкого школьника жителя Сокола по кличке Крест арестуют прямо в больнице
В России
53
сегодня, 13:07
Самыми высокооплачиваемыми вакансиями для пенсионеров названы стикеровщики и упаковщики
Вакансии стикеровщика, риелтора и упаковщика признаны самыми высокооплачиваемыми среди доступных для пенсионеров в России.
«Лидером среди них стала еще одна профессия складского работника — стикеровщика, со средним зарплатным предложением 125 тысяч рублей в месяц. За год средние предлагаемые зарплаты на этой позиции увеличились на 66%», — говорится в публикации.
В статье отмечается, что на втором месте – профессия риелтора. В среднем платить в этой сфере работодатели готовы 124,2 тысяч рублей, но доходы зависят от процентов со сделок.
Кроме того, в тройку лидеров по зарплате для соискателей-пенсионеров вошла профессия упаковщика. Их зарплаты за год выросли вдвое, на фоне развития онлайн-торговли спрос на таких специалистов остается очень высоким.
По итогам III квартала 2024 года лидером по количеству доступных для пенсионеров вакансий стала профессия водителя-экспедитора. Отмечается, что средняя предлагаемая зарплата для кандидатов на эту позицию составила 109 467 рублей в месяц при полной занятости.
Согласно исследованию, доля вакансий для продавцов составила 1,9% от общего числа вакансий с пометкой «для пенсионеров».
«Средние зарплатные предложения для новых сотрудников на этой позиции составили 47 852 рубля ежемесячно», — подчёркивается в материале.
Лидерами рейтинга по уровню зарплат в крупных российских городах в 2024 году стали Новый Уренгой, Салехард и Москва, замыкают список Нальчик, Грозный и Элиста, — передает РИА Новости.
0
0
0
0
0
Комментарии