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сегодня, 13:07

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями для пенсионеров названы стикеровщики и упаковщики

Вакансии стикеровщика, риелтора и упаковщика признаны самыми высокооплачиваемыми среди доступных для пенсионеров в России.

Профессия складского работника-стикеровщика стала самой высокооплачиваемой для пенсионеров, — пишет RT со ссылкой на результаты исследования «Авито Работа».

«Лидером среди них стала еще одна профессия складского работника — стикеровщика, со средним зарплатным предложением 125 тысяч рублей в месяц. За год средние предлагаемые зарплаты на этой позиции увеличились на 66%», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что на втором месте – профессия риелтора. В среднем платить в этой сфере работодатели готовы 124,2 тысяч рублей, но доходы зависят от процентов со сделок.

Кроме того, в тройку лидеров по зарплате для соискателей-пенсионеров вошла профессия упаковщика. Их зарплаты за год выросли вдвое, на фоне развития онлайн-торговли спрос на таких специалистов остается очень высоким.

По итогам III квартала 2024 года лидером по количеству доступных для пенсионеров вакансий стала профессия водителя-экспедитора. Отмечается, что средняя предлагаемая зарплата для кандидатов на эту позицию составила 109 467 рублей в месяц при полной занятости.

Согласно исследованию, доля вакансий для продавцов составила 1,9% от общего числа вакансий с пометкой «для пенсионеров».

«Средние зарплатные предложения для новых сотрудников на этой позиции составили 47 852 рубля ежемесячно», — подчёркивается в материале.

Лидерами рейтинга по уровню зарплат в крупных российских городах в 2024 году стали Новый Уренгой, Салехард и Москва, замыкают список Нальчик, Грозный и Элиста, — передает РИА Новости.
пенсионеры
вакансия
работа
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