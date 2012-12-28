Сегодня в Липецке: липчане увольняются в порыве эмоций, вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей
Подозреваемого в убийстве липецкого школьника жителя Сокола по кличке Крест арестуют прямо в больнице
Липецкая вечЁрка: нападали ли на подозреваемого в убийстве подростка, порывы на сетях и налог на бездетность
Подозреваемого в убийстве липецкого школьника жителя Сокола по кличке Крест арестуют прямо в больнице
В Липецкой области арестовали наркокурьера из Югры, у которого нашли два килограмма наркотиков
В России
36
48 минут назад
В РФ решили изменить госгарантии оказания медпомощи
В целом предполагается увеличение государственных гарантий на 17,6% по сравнению с текущим годом.
В базовой программе медицинской помощи, предоставляемой по ОМС, Министерство здравоохранения впервые предложило регламентировать нормативные объемы медпомощи на посещения центров здоровья с профилактическими целями. Охватить ими в 2025 году предлагается 5% от работающего населения (3,2 млн человек), на что запланировано 4,4 млрд рублей.
Дополнительно планируется определить нормативы медпомощи и финансовых затрат на проведение диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья россиян. Предполагается охватить 32% от общего числа женщин и мужчин в возрасте 18–49 лет, то есть 19,4 млн человек. Для этого планируется выделить: в 2025 году — 42,9 млрд рублей, в 2026 году — 51 млрд рублей, в 2027 году — 59,5 млрд рублей.
Также впервые на 2025 год установлены нормативные объемы медпомощи и финансовых затрат по отдельным видам сердечно-сосудистых операций, проводимых в условиях круглосуточного стационара. Речь идет о стентировании коронарных артерий (средняя стоимость случая — 193 тыс. рублей), имплантации частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым (93,7 тыс. руб.) и др.
По ОМС также предлагается оплачивать новые виды операций, включая высокотехнологичные. Среди них: замена нейростимуляторов и помп на постоянных источниках тока для нейростимуляции головного и спинного мозга, периферических нервов; эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора и т.д.
Согласно документу, планируется увеличить некоторые нормативы объема медицинской помощи и финансовых затрат. В то же время средние нормативы объема медпомощи, оказываемой за счет бюджета, в 2025 году остались на уровне текущего года, а на 2026–2027 годы планируется снизить нормативы для первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях: на 0,7% — для посещений с профилактической и иными целями и обращений по заболеваниям, а также на 2% для медпомощи в дневном стационаре. Нормативы объема специализированной медпомощи в стационарных условиях снизятся на 1,4%.
Средние нормативы объема скорой медицинской помощи на 2025–2027 годы сохранятся на уровне 2024 года — 0,29 вызова на одного застрахованного.
Также по сравнению с текущими увеличатся на 4% средние нормативы объема помощи по профилю «Медицинская реабилитация» в амбулаторных условиях, в дневном и круглосуточном стационарах.
Кроме того, программой предусмотрено более 103 тыс. случаев экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), что на 13% больше, чем в этом году.
Из проекта программы исключили норматив тестирования на COVID-19 из-за снижения уровня заболеваемости.
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медпомощи в 2025 году увеличатся в среднем на 18%, на 2026 год — на 8,8%, а на 2027 год — на 7,2%.
В целом в проекте госгарантий по сравнению с 2024 годом на 17,6% увеличен подушевой норматив финансирования территориальных программ ОМС, а норматив федеральных медорганизаций планируется увеличить на 17,4%.
0
0
0
0
0
Комментарии