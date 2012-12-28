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сегодня, 11:32
Спасенный в Охотском море мужчина раскрыл подробности своего выживания
Дрейфовавший два месяца в Охотском море турист рассказал, как ему удалось выжить.
«Ну как, с Божьей помощью. Больше ничего не скажу. Водичку собирали дождевую. Ноги мокрые были, холодно. Но «Монгол» спальник был, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залезаешь, поерзаешь, согреешься», — пояснил выживший турист.
Он добавил, что его родной брат и племянник умерли от истощения. Сам он похудел на 50 килограммов.
Мужчина рассказал, что чувствует себя нормально, его «чинят потихонечку». В свою очередь, врач магаданской областной больницы, где находится пострадавший, добавил, что находится на связи с его супругой.
Уточняется, что после выздоровления мужчина планирует вернуться к семье в Бурятию, но главное, он хочет поскорее проститься с братом и племянником.
Ранее пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа «Байкат 470». Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний мужчина. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного доставили в больницу Магадана.
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